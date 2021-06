A mesma fonte acrescentou que o atacante foi detido após a intervenção de um agente policial que abriu fogo contra ele.

Neste momento, não existem informações precisas sobre quantas pessoas morreram ou ficaram feridas no ataque.

A porta-voz da polícia, Kerstin Kunick, citada pela agência Associated Press (AP), referiu que as forças policiais locais foram alertadas por volta das 17:00 locais (16:00 em Lisboa) sobre a ocorrência de um ataque com uma arma branca na praça Barbarossa, localizada no centro da cidade de Wuerzburg.

Na rede social Twitter, a polícia anunciou que, neste momento, a situação não representa qualquer perigo para a população.

Por agora, a polícia escusou-se a fornecer mais informações sobre os acontecimentos e exortou os utilizadores das redes sociais a não lançarem informações especulativas.

Wuerzburg é uma cidade com cerca de 130 mil habitantes, localizada entre Munique e Frankfurt.

