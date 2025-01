O bombardeamento que ocorreu durante a noite "resultou na destruição do prédio onde estavam a ser tratados casos de emergência", disse à AFP a fonte, que pediu anonimato por medo de represálias.

Desde abril de 2023, o Sudão é palco de uma guerra entre as Forças de Apoio Rápido (RSF) paramilitares, lideradas pelo general Mohamed Hamdan Daglo, e o exército liderado pelo general Abdel Fattah al-Burhan, o líder de facto do país, um dos mais pobres do mundo.

A guerra causou já dezenas de milhares de mortos, com estimativas entre os 20.000 a 150.000.

A maioria das vítimas não está ainda contabilizada, dizem os médicos.

A RSF controla quase toda a vasta região ocidental de Darfur e tem bloqueado El-Facher, uma região de dois milhões de habitantes e capital do estado de Darfur do Norte, desde maio.

Mas as milícias aliadas ao exército conseguiram até agora responder aos ataques.

Segundo a fonte médica, o mesmo prédio do hospital foi atingido "por um drone" da FSR "há algumas semanas".

Ataques a infraestruturas de saúde são comuns em El-Facher.

A Médicos Sem Fronteiras disse, no início de janeiro, que o hospital saudita era "o único hospital público com instalações cirúrgicas ainda em funcionamento".

Em todo o país, até 80% das unidades de saúde foram colocadas fora de serviço, de acordo com dados oficiais.

PFT // VM

Lusa/Fim