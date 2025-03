As mesmas fontes informaram que o ataque começou com o lançamento de dois mísseis de aeronaves israelitas e disparos de helicópteros contra o sul do enclave. Foram também relatados ataques de artilharia em Jabalia, no norte do enclave palestiniano.

A agência de notícias palestiniana Wafa noticiou ainda que navios israelitas abriram fogo ao largo da costa de Khan Yunis, uma área designada por Israel como zona humanitária, onde milhares de deslocados estão a viver em tendas.

Os ataques israelitas ocorrem dois dias após o fim da primeira fase do cessar-fogo e com as negociações entre Israel e o Hamas bloqueadas no avanço para a segunda fase, que inclui a libertação dos restantes reféns ainda detidos em Gaza e a retirada total das tropas de Benjamin Netanyahu.

"Tomaremos novas medidas se o Hamas continuar a manter os reféns. E em tudo isto, Israel sabe que os Estados Unidos e o presidente Donald Trump nos apoiam", alertou o presidente israelita no domingo à noite, numa declaração em vídeo divulgada pelo seu gabinete.

A ameaça surgiu depois de o Hamas ter anunciado a proibição da entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza, da qual a população palestiniana depende para sobreviver até que o Hamas liberte os 59 reféns que ainda mantém.

As autoridades israelitas acusam o grupo palestiniano de "não aceitar o projeto de Witkoff para continuar as negociações", referindo-se a uma proposta que Israel atribui ao enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, para prolongar a primeira fase até ao mês do Ramadão em troca da libertação de metade dos reféns ainda vivos e mortos em Gaza.

O grupo palestiniano, por sua vez, respondeu ao anúncio dizendo que se tratava de "uma tentativa flagrante de fugir ao acordo e evitar entrar em negociações para a segunda fase", que, segundo o acordo original, implicava um fim sustentável das hostilidades em Gaza.

Se a primeira fase for alargada, Israel manterá a sua presença militar na zona tampão criada na fronteira de Gaza e no corredor de Filadélfia (a linha divisória entre o território palestiniano e o Egito).

