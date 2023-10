Num comunicado, o governo regional do estado de São Paulo informou que "lamenta profundamente e se solidariza com as famílias das vítimas" do ataque na escola localizada no bairro de Sapopemba, na capital do estado.

O governo regional também confirmou que "uma aluna morreu e outros três feridos estão sendo atendidos no Hospital Geral de Sapopemba, sendo [que] um deles que se machucou ao tentar fugir durante o ataque. A Polícia Militar foi acionada e [deteve] o autor dos disparos e [apreendeu] a arma utilizada por ele".

Segundo os 'media' locais, a Polícia Militar informou que um jovem, com uniforme escolar, invadiu a escola e efetuou vários disparos com uma arma de fogo. A arma utilizada no crime pertence ao pai do suspeito.

O atirador foi detido por equipas da Polícia Militar e levado ao 70.º Departamento de Polícia. Ainda não há informações da identidade do atirador ou a motivação do crime.

O Brasil registou um progressivo aumento no número de ataques violentos realizados dentro de escolas nos últimos anos.

Em junho passado, um ex-aluno invadiu uma escola no sul do estado brasileiro do Paraná e matou dois adolescentes. O autor do ataque foi encontrado morto dois dias depois, aparentemente após cometer suicídio.

Em março, uma professora morreu e quatro pessoas ficaram feridas após serem atacadas com faca por um aluno de uma escola estadual localizada na zona oeste da cidade de São Paulo.

CYR // MLL

Lusa/Fim