A missão da ONU no país (MONUSCO) "deplora a morte de três pessoas durante um ataque violento à sua coluna", no norte de Goma, a capital provincial do Kivu do Norte, anunciou a MONUSCO, em comunicado.

"Os 'capacetes azuis' regressavam de uma missão de abastecimento em Kiwanja", 70 quilómetros a norte de Goma onde se tinham deslocado, "acompanhados pelas FARDC", sigla relativa às forças armadas congolesas, dealhou-se no texto.

Pouco antes de chegarem a Goma, "foram atacados por manifestantes que, antes, tinham barricado a estrada com grandes pedras, obrigando assim a coluna a imobilizar-se".

Os "assaltantes" incendiaram quatro camiões, dos quais tinham retirado a carga. "Três pessoas perderam infelizmente a vida durante o confronto", enquanto os 'capacetes azuis' e as FARDC "tentavam proteger a coluna", acrescentou a MONUSCO.

"Um inquérito conjunto com as autoridades congolesas vai permitir esclarecer as circunstâncias destas mortes lamentáveis", antecipou a organização.

