De acordo com uma nota publicada no portal da Presidência da República na internet, o ministério liderado pelo ministro de Estado Paulo Rangel terá, no Governo liderado por Luís Montenegro, a tutela de três pastas: Assuntos Europeus, Negócios Estrangeiros e Cooperação e Comunidades Portuguesas. Deixa de figurar, como até agora, a Internacionalização.

Os Assuntos Europeus regressam assim à alçada do Palácio das Necessidades, depois de terem estado sob o gabinete do primeiro-ministro no último governo de António Costa, desde março de 2022, uma das principais alterações na orgânica daquele executivo.

Inês Lopes, deputada entre 2015 e 2019 e eleita em terceiro lugar, no passado dia 10 de março, pela Aliança Democrática (AD) no círculo de Aveiro, foi assessora económica do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, entre 2021 e 2024.

Na Assembleia da República, teve assento nas comissões parlamentares de Finanças e de Assuntos Europeus.

Segundo a sua página na rede social LinkedIn, é investigadora na Universidade Católica Portuguesa em Lisboa desde 2009 e fundou a International Affairs Network, um 'think tank' de relações internacionais sediado em Lisboa.

Doutoranda no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, também trabalhou como economista na City de Londres.

Nuno Sampaio, que ocupará a pasta dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, foi consultor da Casa Civil do Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa e assessor para os Assuntos Políticos desde 2016.

Antes, foi assessor para os Assuntos Parlamentares e Autarquias Locais da Casa Civil na Presidência de Aníbal Cavaco Silva, entre 2006 e 2016.

O novo secretário de Estado é docente universitário e investigador e tem um doutoramento e mestrado em Ciência Política e Relações Internacionais.

Para secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, regressa uma cara conhecida da diáspora: José Cesário, eleito pela AD no círculo de Fora da Europa, que já ocupou este cargo em três governos.

De acordo com a lista de secretários de Estado hoje conhecida, não figura a pasta da Internacionalização entre os secretários de Estado na dependência do Ministério dos Negócios Estrangeiros, como acontecia até aqui, ou do Ministério da Economia.

A posse dos secretários de Estado está marcada para sexta-feira, às 18:00, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa.

