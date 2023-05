As entidades que pretendam aderir devem inscrever num endereço 'online' disponibilizado no site da associação.

"Dia 01 de junho a festa é a dobrar: o Dia da Criança é também Dia do Nariz Vermelho e é dedicado às crianças hospitalizadas! E para que os Doutores Palhaços da Operação Nariz Vermelho possam continuar a levar alegria às crianças que estão nos hospitais, transformando a experiência do internamento num momento mais leve e descontraído, a associação angaria fundos junto da comunidade em campanhas anuais, sendo o Dia do Nariz Vermelho uma das principais", de acordo com a informação divulgada em comunicado.

A organização especificou tratar-se de uma iniciativa de sensibilização junto da população para a importância da solidariedade social e através da angariação de fundos.

Os fundos angariados resultam da venda de produtos solidários, como o Jogo da Memória, a Lancheira da Alegria e kits de Pensos Rápidos, além do icónico Nariz Vermelho.

Os artigos são enviados à consignação aos parceiros que se inscrevem para colaborar nesta iniciativa.

Na edição de 2022, a ação do Dia do Nariz Vermelho alcançou 27 parceiros e 381 pontos de venda, tendo passado por 463 escolas e 25 empresas.

