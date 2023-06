Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão desconhece que inauguração de memorial dependa da câmara

A presidente da Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande (AVIPG) disse hoje desconhecer que a inauguração do memorial de homenagem às vítimas dos incêndios de 2017 esteja dependente do município de Pedrógão Grande.