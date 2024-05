"Em cada rosto, um legado coletivo" é o tema da 5.ª edição do concurso fotográfico da Somos! - Associação de Comunicação em Língua Portuguesa (Somos -- ACLP), a ser lançada na próxima segunda-feira.

A proposta para este ano vai, pela primeira vez, para a fotografia de retrato, com destaque para a "herança identitária e cultural" do universo de países ou regiões onde se fala português, explicou à Lusa Marta Pereira.

"Não é só o retrato em si, gostaríamos que as fotografias fossem além dos próprios rostos e identificassem os elementos que compõem a comunidade lusófona", indicou.

A organização desafia ainda os concorrentes a evidenciarem "os elementos distintivos que vão além dos limites geográficos e são comuns e transversais a todo o universo lusófono", lê-se num comunicado da Somos -- ACLP.

"Simultaneamente, devem ser refletidos os elementos intergeracionais, o legado cultural, herdado e mantido pelas comunidades lusófonas, cativados em aspetos do quotidiano, tradições e costumes, ou mesmo características físicas", afirma-se na nota.

O concurso destina-se "a todos os cidadãos dos países e regiões da lusofonia ou residentes de Macau" com trabalhos realizados em Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Macau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Goa, Damão e Diu.

Às três imagens vencedoras vão ser atribuídos prémios no valor de dez mil patacas (1.143 euros), cinco mil patacas (571 euros) e 3.500 patacas (400 euros), prevendo-se ainda a atribuição de menções honrosas.

A avaliação dos trabalhos cabe a um júri de seis profissionais da fotografia, presidido pelo fotojornalista português radicado em Macau Gonçalo Lobo Pinheiro e que conta ainda com Osvaldo Silva (Angola), Maria João Gala, António Azevedo (Portugal), Paulo Salgado (Brasil) e Alan Leon (Macau).

As imagens vão integrar uma exposição da associação, em setembro, em Macau, com curadoria de Francisco Ricarte, e que vai incluir outras fotografias selecionadas pelo júri "pela sua relevância ou valor para o tema do concurso fotográfico e para o propósito da Somos -- ACLP, de projetar a dimensão cultural da lusofonia, assim como o papel de Macau enquanto plataforma que une a China e os países/regiões de língua portuguesa", ainda de acordo com a associação.

Para "assinalar o sucesso" da iniciativa fotográfica anual, a Somos -- ACLP vai ainda editar um catálogo de fotografia que reúne as melhores imagens dos últimos cinco anos", refere-se no comunicado.

A inscrição no concurso fotográfico é gratuita e pode ser efetuada através do formulário que se encontra no 'site' da associação (www.somosportugues.com) entre 20 de maio e 20 de junho.

