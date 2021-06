Segundo a agência Efe, que cita dados do INGLESA, foram atendidos desde a manhã de sexta-feira até hoje mais 48 pessoas de nacionalidade marroquina, tanto no Hospital Universitário de Ceuta (34) como no serviço de Urgências de cuidados primários (14).

No Hospital Universitário de Ceuta permanecem internadas nove pessoas com patologias diversas.

Mais de 8.000 marroquinos conseguiram entrar em Ceuta nas últimas duas semanas.

