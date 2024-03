A imprensa local indica que são pelo menos 18 reféns.

De acordo a Polícia Militar do Rio de Janeiro, "um homem atingiu duas pessoas por disparos de arma de fogo e faz outros passageiros reféns".

Os feridos já foram assistidos pelo Corpo de Bombeiros.

"Imediatamente acionamos as autoridades policiais e Bombeiros que já estão no local. Assim que tivermos mais detalhes sobre o fato, faremos novo posicionamento. A referida área já foi isolada para proteção de todos os passageiros. Aguardamos a ação das autoridades no local", lê-se na nota divulgada pela concessionária que administra a rodoviária, citada pelo jornal G1.

O autocarro, de acordo com a mesma fonte, encontra-se na Rodoviária Novo Rio, no centro da cidade, e entre os reféns encontram-se crianças e idosos.

Uma equipa do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Polícia Militar já se encontra no local.

"Equipes do BOPE estão atuando na Rodoviária do Rio, neste momento, durante uma ocorrência que envolve tomada de reféns", detalharam as autoridades.

