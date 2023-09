Em comunicado enviado à agência Lusa, a ASAE explica que esta decisão foi tomada na sequência de uma ação inspetiva realizada através da Unidade Regional do Sul -- Unidade Operacional de Évora, aos equipamentos de diversão em funcionamento naquela feira.

A ASAE explica ainda que determinou a "suspensão imediata" da atividade de um carrossel, pela existência de risco para os seus utilizadores e transeuntes, em virtude do equipamento, no decurso do seu funcionamento, "entrar em contacto direto" com uma linha elétrica de alta tensão, "provocando danos" ao revestimento de segurança desta.

"Em sequência foi ainda instaurado o competente processo de natureza contraordenacional pela infração de instalação de recinto itinerante que não cumpre com as normas técnicas e de segurança aplicáveis", lê-se no documento.

