Para Fernando José Pereira, "o exílio não é um castigo mas um espaço privilegiado para a observação, reflexão e experimentação". O artista e ensaísta lembra como mudou a relação que temos com o tempo e se antes alguém que contemplava era visto como fraco e passivo, hoje fazê-lo é um sinal de saber o que é necessário para se melhorar. "Só há arte se houver tempo, só há reflexão se houver tempo e só há pensamento sobre a arte se houver tempo", simplifica.

Na plataforma cultural Umbigo.Space by Fundação MEO, mas também na criação artística ou na prática do montanhismo, Fernando vê na exterioridade o ponto de partida para chegar ao foco, perspetiva e distância crítica. É onde ganha o seu ponto de vista.

"Experimentar, começar algo que não sabemos como vai acabar... não há maior gozo do que este", defende ainda o artista, neste novo episódio do Ponto de Vista, a rubrica da Fundação MEO que mensalmente traz a palco entrevistas curtas e dinâmicas a "pessoas ligadas, de forma direta ou indireta, às iniciativas da Fundação, desde utilizadores das acessibilidades até parceiros institucionais ou membros da comunidade".

Numa conversa descontraída e rica, Fernando explica ainda porque acredita que todos ganharíamos em "desmodernizar um bocado a sociedade" e voltar a ganhar tempo para a contemplação, para as experiências, para a reflexão. Mesmo porque o tempo é essencial até para entendermos a realidade em que nos movemos. "Se não conhecermos o passado, se não houver memória", não poderemos nunca viver plenamente o real.

