"Os fatores que contribuem para o sucesso profissional são a paciência, saber medir os horizontes e perceber que há coisas que levam tempo a construir. Mas também o investimento em formação e manter a curiosidade intelectual, bem como estarmos disponíveis para ajudar os outros."

Com mais de 26 anos de experiência no setor financeiro, Luís Teles viveu e trabalhou em cidades como Lisboa, Seul, Londres e Luanda, onde vive atualmente e lidera o Standard Bank Angola, após ter-se licenciado em administração e gestão de empresas pela Universidade Católica, obtido um MBA da Nova de Lisboa e completado vários programas executivos no INSEAD.

Defensor da aprendizagem constante e de "estarmos sempre ligeiramente desconfortáveis", para podermos estar sempre disponíveis para trabalhar em melhorias e crescer, Luís Teles não receia falhar dos falhanços, passos que considera naturais ao crescimento e que podem "servir de aprendizagem para outros".

"Às vezes parece que tudo corre mal. Um dos meus piores momentos foi quando cheguei a CEO do Standard Bank Angola e tive de lidar com uma série de pessoas tóxicas, que chegaram a pôr em causa a minha integridade", conta, em mais um episódio do Luso Lab, explicando como ultrapassou esse momento com tranquilidade, confiança e resiliência.

Sem filtros, Luís Teles fala sobre a motivação e o prazer que encontra em ajudar outros a crescer, em interagir com pessoas e culturas distintas, mas também na família, que o "empurra sempre para diante e para melhor". Mas também lembra que a ambição tem de ser alimentada com trabalho e procura ativa de novas metas.

Ciente de que o futuro depende de ter consciência do que se fez no passado e do que entretanto se atingiu, neste podcast Luso Lab, de que o SAPO é parceiro, Luís Teles fala ainda das dificuldades de adaptação além-fronteiras, das alegrias e dificuldades que enfrenta quem emigra, e deixa uma recomendação aos profissionais mais jovens: "Num mundo global, é essencial ter mundo para ter sucesso. Tal como os meus pais me convenceram a ter esta experiência internacional desde cedo, recomendo a todos que o façam o mais cedo possível", seja em férias, a conhecer línguas e culturas diferentes ou mesmo abraçando projetos lá fora.

Numa entrevista conduzida por Diogo Aires Coelho, Project Leader no Boston Consulting Group no Dubai e jovem conselheiro do Conselho da Diáspora Portuguesa, o CEO do Standard Bank Angola dá a sua perspetiva do mundo neste novo episódio do podcast Luso Lab, que pode seguir aqui no SAPO.

O convidado do último episódio desta segunda série do podcast do Conselho da Diáspora, de que o SAPO é parceiro, deixa um olhar sobre os portugueses e dá mais uma contribuição para uma visão que já contou com as impressões de António Brochado Correia, Alexandra Brandão, Daniel Guedelha e Sofia Moreira de Sousa

