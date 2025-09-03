"O que nos enriquece ao longo da nossa carreira ou vida é expormo-nos a coisas diferentes. Se estivermos sempre dentro da nossa zona de conforto, pouco ou nada aprendemos. E isto vem desde que somos crianças. O facto de fazermos várias coisas, errarmos, cairmos e levantarmo-nos, isso faz-nos conseguir desenvolver um maior nível de competências para trabalhar num mundo que se tornou muito mais global." Quem o assegura é Ana Figueiredo, a primeira mulher a liderar uma grande empresa de telecomunicações.

A CEO da Altice Portugal é a convidada que estreia a terceira temporada do Luso Lab, o podcast do Conselho da Diáspora Portuguesa, que dá agora um salto qualitativo e de diversidade com sete mulheres em cargos de topo a preencherem uma nova série de episódios em áreas que vão do empreendedorismo às artes, do mundo corporativo ao wealth management. "É, sem dúvida, a temporada mais forte até agora", garantem os embaixadores do Conselho da Diáspora, cujos jovens conselheiros conduzem as entrevistas deste programa, que se estreia já amanhã, dia 4 de setembro, em parceria com o SAPO.

Numa conversa conduzida por Sara Aguiar, jovem conselheira do Conselho da Diáspora e Global Digital Brand & Product Manager na Procter & Gamble, que pode ver no SAPO já amanhã, na estreia desta nova temporada, Ana Figueiredo partilha a sua experiência e visão sobre o que é ser português na diáspora, o que nos conecta e distingue no mundo.

Nascido com o objetivo de partilhar as histórias, visões e conselhos dos elementos que fazem o sucesso português além-fronteiras numa espécie de laboratório do que de melhor se faz em Portugal e pelos portugueses, os convidados do Luso Lab são referências nas suas áreas de especialização com carreiras internacionais de relevo, que partilham a sua experiência nestes episódios. Agora gravados nos estúdios da MEO, no âmbito da parceria com o SAPO, o podcast Luso Lab regressa com um novo visual nestes nove novos episódios quinzenais, com a riqueza de conteúdos e convidados a que já nos habituámos. E que pode acompanhar, como sempre, nas plataformas habituais e aqui no SAPO.

Pode ainda ver todos os episódios nas plataformas Youtube, Spotify e Apple Podcasts do Conselho da Diáspora Portuguesa.