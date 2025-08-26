"Se não houvesse tantos candidatos, principalmente Filipe Araújo, a vitória seria mais fácil de Pedro Duarte. Assim, está instalada a dúvida e está taco-a-taco com Manuel Pizarro." Quem o diz é Joaquim Jorge, o fundador do Clube dos Pensadores e apoiante convicto e assumido de Luís Filipe Menezes a Gaia, que traz à rentrée das conversas mensais que o Clube organiza o ex-ministro e agora candidato à Câmara do Porto, Pedro Duarte.

A caminho dos 20 anos de vida, o Clube dos Pensadores já contou com a visão do antigo diretor de Corporate Affairs da Microsoft Portugal quando a organização celebrava a primeira dúzia de anos de vida. Agora, Pedro Duarte regressa ao Hotel Holiday Inn Porto-Gaia como candidato a liderar a Câmara do Porto, numa conversa em que é convidado a partilhar as suas ideias com o público que responder ao convite de Joaquim Jorge, no dia 2 de setembro (terça-feira), pelas 21.30.

"Pedro Duarte foi um bom ministro dos Assuntos Parlamentares do anterior governo de Luís Montenegro. Ao candidatar-se ao Porto, há quem diga que se perdeu um excelente ministro, contudo pode-se ganhar um excelente presidente de Câmara", vinca Joaquim Jorge, lembrando que, para além dos partidos que compõem a coligação liderada pelo PSD, o candidato foi "pescar" aos independentes de Rui Moreira - tal como fez Manuel Pizarro, que é candidato pela terceira vez, pelo PS.

"Será presidente quem tiver mais votos, nem que vença por um voto, outra coisa é saber se a câmara será governável. Certo é que se Pedro Duarte vencer no Porto e Luís Filipe Menezes em Gaia pode estabelecer-se um bom entendimento entre as duas margens para projetos futuros", acredita Joaquim Jorge.

Crítico do projeto da primeira fase do Metrobus da Boavista, Pedro Duarte não descarta avaliar a sua reversão ou alteração profunda. De que forma? Será certamente tema de conversa nesta rentrée do Clube dos Pensadores, a par do desvio dos camiões da VCI e de onde ficará o pelouro da Cultura.

Há 13 candidatos confirmados à Câmara do Porto, para as próximas autárquicas de 12 de outubro, incluindo ainda Nuno Cardoso, que também já passou pelo Clube dos Pensadores. Avança ainda o atual vice-presidente, Filipe Araújo, como independente, tal como António Araújo, bem como Miguel Corte-Real (Chega), Hélder Sousa (Livre), Diana Ferreira (CDU), Sérgio Aires (BE), Guilherme Alexandre (Volt), Frederico Duarte Carvalho (ADN), Maria Amélia Costa (PTP), Luís Tinoco Azevedo (PLS). As sondagens têm dado Pedro Duarte e Manuel Pizarro em empate técnico nos primeiros lugares.