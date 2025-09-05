Um momento especial para dar os parabéns a este clássico da internet portuguesa. O SAPO faz 30 anos, acompanhou gerações e ajudou a escrever a história do país ligando pessoas, ideias e histórias. E a Clara e o Zé não deixaram passar em branco o 4 de setembro. Ainda antes dos temas da semana, é para o SAPO que viram atenções.

Nos cerca de 15 minutos em que os avatares virtuais que conduzem o SAPOD passam em revista os temas que marcaram a semana, há ainda tempo para conversar sobre o "ativo russo", expressão com que o Presidente da República classificou o seu homólogo americano, e as razões que terão levado a essa "dramatização", com ecos imediatos no governo português mas também reações dos restantes partidos, do Chega ao PCP.

Nesta revista aos temas mais noticiados pelos media parceiros do SAPO não poderia faltar, claro, a dramática notícia que marcou os últimos dias, o descarrilamento do Elevador da Glória que já provocou 16 mortes e 22 feridos. A tragédia de extrema gravidade que deixou Lisboa em choque e em luto, as imediatas reações e consequências, incluindo a suspensão de todos os elevadores da cidade, são outros elementos deste horrível momento, que ficará gravado na história da cidade pelas piores razões, e que também são tema neste episódio do SAPOD.

Noticioso, dinâmico, leve e informativo, o SAPOD — o podcast que salta direto ao assunto, é o produto da aliança entre a inteligência natural de uma equipa de jovens profissionais e as ferramentas de Inteligência Artificial. Sempre com curadoria e orientação jornalística, o SAPOD traz-lhe uma seleção de notícias da semana num programa que se materializa numa conversa entre dois avatares virtuais desenvolvidos em IA, que nos apresentam as notícias que marcam a semana de forma acessível, envolvente e relevante, especificamente direcionada a um público jovem e digitalmente ativo. Um guião construído por Inteligência Artificial a partir de uma série de notícias selecionadas com critério editorial pelos jornalistas do SAPO.

