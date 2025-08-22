O regresso de Luís Filipe Vieira como candidato ao Benfica é o tema que abre o novo episódio do SAPOD. Defender o seu legado é a razão que leva Vieira a querer voltar, explica-se nas notícias da semana, colhidas da entrevista à CNN em que o ex-presidente do clube da Luz (2013-2021) se assume candidato e justifica a fundo a vontade de tornar a liderar as águias.

Mas mesmo que o Benfica mova multidões, o assunto principal nesta semana são, naturalmente, os horríveis incêndios que têm assolado o território, tornando Portugal no país que mais percentagem de território tem de cinzas, em toda a Europa. Os dados provisórios oscilam já entre os 40 mil e os mais de 50 mil hectares de área ardida, que motivaram um Conselho de Ministros extraordinário e o desenho de 45 medidas de mitigação e ajuda às vítimas.

Numa nova conversa de dez minutos, os nossos comentadores virtuais percorrem também outros temas da semana entre os mais noticiados nos media parceiros do SAPO e curiosidades que vale a pena ouvir, sem faltarem todos os detalhes sobre uma rede criminosa desmantelada agora e que se dedicava a falsificar e traficar dinheiro. Falando em moeda, o Zé e a Clara revelam ainda como será a primeira moeda oficial que retrata o Rei Carlos, de Inglaterra.

Por fim, uma viagem ao Japão para descobrir a tradição de alugar avós. O que fazem? Poderá descobrir tudo neste novo episódio do SAPOD... em que deixamos ainda uma nota sobre o nome deste programa.

Noticioso, dinâmico, leve e informativo, o SAPOD — o podcast que salta direto ao assunto, é o produto da aliança entre a inteligência natural de uma equipa de jovens profissionais e as ferramentas de Inteligência Artificial. Sempre com curadoria e orientação jornalística, o SAPOD traz-lhe uma seleção de notícias da semana num programa que se materializa numa conversa entre dois avatares virtuais desenvolvidos em IA, que nos apresentam as notícias que marcam a semana de forma acessível, envolvente e relevante, especificamente direcionada a um público jovem e digitalmente ativo. Um guião construído por Inteligência Artificial a partir de uma série de notícias selecionadas com critério editorial pelos jornalistas do SAPO.

À sexta-feira, no SAPO, terá sempre um novo episódio do SAPOD, para se pôr a par do que marcou a semana, no SAPO. Ouça aqui ou no Spotify e partilhe connosco a sua opinião (conteudos@mail.sapo.pt).