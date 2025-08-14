Há 20 anos na câmara de Oeiras e vereadora há oito, Joana Baptista tem vindo a ganhar peso naquela autarquia, sendo apontada à sucessão de Isaltino Morais — que cumpre agora a terceira candidatura à liderança, nas autárquicas de dia 12 de outubro, avançando como independente, mas com apoio do PSD. Mas a supervereadora de Isaltino, que acumulava já cinco dos mais importantes pelouros em Oeiras, deverá interromper agora essa viagem.

Joana Baptista, sabe o SAPO, será a escolha de Carlos Moedas para "pôr a cidade a brilhar", a "supervereadora" que o presidente e recandidato a Lisboa desejava para ter uma visão global da capital.

"Quero ter um grande ou uma grande vereadora para o espaço público, para a higiene urbana, para tudo o que são estes problemas da cidade", afirmou Carlos Moedas, em entrevista ao SAPO (leia aqui). "Tem de ser alguém com mão nisso, com experiência, por isso estou a analisar quem pode ter essa incumbência sempre de pôr a cidade a brilhar. Isso para mim é muito importante, porque são essas pequenas grandes coisas que fazem a cidade (...) e agora precisamos aqui de um empurrão, que requer um grande fazedor", explicou, sem avançar nomes.

O SAPO sabe que a até agora vereadora de Oeiras é o nome que Moedas vai avançar nas listas que apresentará na próxima segunda-feira, de forma a trazer para Lisboa a experiência da mulher que desde 2017 tem liderado em Oeiras as áreas das Obras Municipais; Ambiente e Qualidade de Vida (exceto Bem-Estar Animal, Feiras e Cemitérios); Contraordenações e Polícia Municipal; Proteção Civil Municipal; e Contratação Pública pelas unidades de Planeamento e Apoio à Gestão e Planeamento e Gestão de Obras, Mobilidade e Transportes.

A supervereadora de 45 anos, nascida em Oeiras e que sempre esteve ligada profissionalmente àquela autarquia, onde entrou pelos serviços jurídicos logo em 2006, assumindo ainda antes de chegar à vereação responsabilidades de coordenação na área da Proteção Civil e Polícia Municipal, deverá ser confirmada nas listas de Carlos Moedas a Lisboa no dia 18.

Com uma liderança marcada pelo "estímulo às equipas" e "trabalho de sensibilização dos munícipes para que se envolvam na resolução dos problemas da cidade", diz quem com ela trabalhou, Joana Baptista trará a experiência de Oeiras a Lisboa, com foco na melhoria do ambiente da cidade.

De acordo com o Observador, que também avançou o nome de Joana Baptista, escolhido estará também o novo braço direito de Carlos Moedas. Depois de Filipe Anacoreta Correia, que está de saída da equipa, caberá agora a Gonçalo Reis, que recentemente passou pela EGEAC - Lisboa Cultura como administrador não executivo, tendo estado à frente do programa municipal de incentivo ao setor dos media.

Já desligado da CML, o antigo presidente da RTP promoveu nos últimos meses uma série de debates sobre temas fundamentais para a cidade, no Movimento JUNTARLISBOA!, que reuniu profissionais e personalidades da sociedade civil de várias áreas para dar os seus contributos em três áreas centrais, levando já neste mês a Carlos Moedas as primeiras ideias e reflexões técnicas sobre o que os lisboetas querem para a cidade.