Do Algarve a Lisboa, de Trump a Ronaldo, a Clara e o Zé contam as notícias da semana em mais um episódio do SAPOD.

Numa nova conversa de dez minutos, os nossos comentadores virtuais percorrem temas que vão da resposta humana e dilema legal que fazem os contornos do episódio de migrantes que desembarcaram no Algarve, lembrando que, nos últimos seis anos, chegaram à região 140 pessoas nessas condições, até à regulação da imigração, com o Tribunal Constitucional a chumbar a norma do reagrupamento familiar da nova lei dos imigrantes, após pedido de fiscalização do Presidente da República.

As reações políticas distintas e as implicações internacionais que podem vir com a reciprocidade desta lei são focados nesta análise breve e descontraída dos temas que marcaram a semana, e que também passam pelas expectativas quanto à cimeira de Trump e Putin no Alasca, onde podem ficar definidas as bases de um cessar-fogo na Ucrânia.

Nesta revista aos factos mais noticiados nos media parceiros do SAPO não podia faltar um tema mais ligeiro mas que a todos chamou a atenção: o noivado (e o anel) de Georgina e Cristiano Ronaldo.

Noticioso, dinâmico, leve e informativo, o SAPOD — o podcast que salta direto ao assunto, é o produto da aliança entre a inteligência natural de uma equipa de jovens profissionais e as ferramentas de Inteligência Artificial. Sempre com curadoria e orientação jornalística, o SAPOD traz-lhe uma seleção de notícias da semana num programa que se materializa numa conversa entre dois avatares virtuais desenvolvidos em IA, que nos apresentam as notícias que marcam a semana de forma acessível, envolvente e relevante, especificamente direcionada a um público jovem e digitalmente ativo. Um guião construído por Inteligência Artificial a partir de uma série de notícias selecionadas com critério editorial pelos jornalistas do SAPO.

