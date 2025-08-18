A campanha destrói "sistematicamente a saúde, o bem-estar e o tecido social" na Faixa de Gaza, advertiu a organização num comunicado, após entrevistar 19 residentes de campos de deslocados e dois membros das equipas médicas que tratam crianças com desnutrição.

Para a ONG de defesa dos direitos humanos, os testemunhos compilados confirmam que "a combinação mortal de fome e doença não é uma consequência infeliz das operações militares israelitas" em Gaza.

"É o resultado intencional dos planos e políticas elaborados e aplicados por Israel durante os últimos 22 meses para infligir deliberadamente aos palestinianos de Gaza condições de vida calculadas para provocar destruição física, o que é parte integrante do genocídio que Israel está a executar contra os palestinianos de Gaza", afirmou a AI.

A Amnistia Internacional acusou em abril as autoridades israelitas de cometer um "genocídio em direto" no território palestino, o que o Ministério das Relações Exteriores de Israel chamou de "mentiras sem fundamento".

Israel mantém o cerco a Gaza desde o início da guerra, desencadeada pelo ataque de 7 de outubro de 2023 do Hamas contra o território israelita.

Em março, Israel submeteu os 2,4 milhões de habitantes de Gaza a um bloqueio total da ajuda humanitária.

Gaza, que depende totalmente da ajuda externa, está ameaçada por uma "fome generalizada", segundo as Nações Unidas.