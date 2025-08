O quadro dos incêndios, as causas dos fogos, muitas vezes provocados por mão criminosa, e os números impressionantes da logística envolvida no combate às chamas são o assunto principal no novo episódio do SAPOD. Mas há muito mais a marcar esta semana. Como o sismo que está entre os dez maiores alguma vez registados mas que não fez vítimas — e porquê. É outro tema de mais uma conversa entre os avatares digitais do SAPOD. E afinal como vão as mudanças na lei do trabalho mudar a nossa vida? O que está em causa nas alterações que o governo quer introduzir e que mereceram tanta contestação nesta semana? A Clara e o Zé também explicam, em cerca de dez minutos que revisitam os factos mais noticiados nos media parceiros do SAPO.

Noticioso, dinâmico, leve e informativo, o SAPOD — o podcast que salta direto ao assunto, é o produto da aliança entre a inteligência natural de uma equipa de jovens profissionais e as ferramentas de Inteligência Artificial. Sempre com curadoria e orientação jornalística, o SAPOD traz-lhe uma seleção de notícias da semana num programa que se materializa numa conversa entre dois avatares virtuais desenvolvidos em IA, que nos apresentam as notícias que marcam a semana de forma acessível, envolvente e relevante, especificamente direcionada a um público jovem e digitalmente ativo. Um guião construído por Inteligência Artificial a partir de uma série de notícias selecionadas com critério editorial pelos jornalistas do SAPO.

À sexta-feira, no SAPO, terá sempre um novo episódio do SAPOD, para se pôr a par do que marcou a semana, no SAPO. Ouça aqui ou no Spotify e partilhe connosco a sua opinião (conteudos@mail.sapo.pt).