O avançado belga Leandro Trossard marcou o único golo do encontro da 37.ª jornada aos 21 minutos, dando os três pontos aos 'gunners', que reassumiram o comando da Premier League, somando agora 86 pontos, mais um do que os 'citizens', de Bernardo Silva e Rúben Dias, que tem um jogo em atraso.

Com Dalot no 'onze' do lado da formação de Manchester e Vieira no banco dos suplentes da equipa londrina - Bruno Fernandes continua ausente por problemas de saúde nos 'red devils' -, o Arsenal manteve acesa a chama do título inglês, enquanto o United ficou mais longe dos lugares de acesso às competições europeias, ocupando o oitavo posto com 54 pontos.

O Arsenal só tem mais um jogo para disputar, com a receção ao Everton, ao passo que o tricampeão Manchester City se desloca ao campo do Tottenham já na terça-feira e ainda recebe o West Ham na última jornada.

Os 'citizens' procuram o 10.º cetro inglês, o quarto seguido, enquanto os 'gunners' o 14.º, o primeiro desde 2003/04.

DN // JP

Lusa/Fim