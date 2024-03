Primeiro, a comitiva concentrou-se na Praça dos Poveiros, de onde arrancou cerca das 17:15, depois seguiu até à Praça da Batalha, onde antes esteve a caravana do PS, com a qual não se chegou a cruzar.

Para evitar esse cruzamento, o secretário-geral do PSD, Hugo Soares, foi organizando várias paragens na caminhada, com os apoiantes a entoarem cânticos, numa parte do tempo à chuva.

Pela mesma razão, só cerca de meia hora depois do arranque o presidente do PSD e do CDS-PP, Luís Montenegro e Nuno Melo, se juntaram às centenas de pessoas que subiram uma parte da Rua de Santa Catarina, com a chuva a dar tréguas a partir daí.

A meio do percurso, que durou cerca de 45 minutos e desembocou no local do comício, numa tenda transparente na praça Dom João I, Montenegro foi questionado pela comunicação social se estava animado.

"Muito, como se pode ver, acho que é a expressão daquilo que tem sido uma cada vez maior adesão das pessoas, dos portugueses, o que nos enche de responsabilidade, mas com a noção de que só no domingo é que há eleições. Nós vamos mobilizar os portugueses para uma grande mudança e para um ciclo de prosperidade e justiça em Portugal", declarou.

À pergunta se não tem medo da abstenção, manifestou confiança que "os portugueses vão ter uma boa participação no domingo".

"Evidentemente que daqui até lá todo o esforço que pudermos fazer para motivar as portuguesas e os portugueses a escolher o seu futuro é um esforço positivo. E eu sei, eu sinto que este movimento de mudança vai ser mobilizador também para a participação", defendeu.

O líder do CDS-PP, Nuno Melo, manifestou a convicção de que esta era "a maior arruada" em que já participou em Santa Catarina, incluindo a de 2015 na coligação PSD/CDS-PP, Portugal à Frente.

A arruada começou muito confusa, com muitos encontrões na zona de comunicação social, antes de a estrutura de campanha conseguir formar uma bolha à volta dos líderes dos dois partidos.

Os cabeças de lista da AD pelo Porto, Miguel Guimarães, e por Viana do Castelo, Aguiar-Branco, os vice-presidentes do PSD Paulo Rangel, António Leitão Amaro, Margarida Balseiro Lopes e os dirigentes sociais-democratas Pedro Reis e Pedro Alves foram algumas das presenças nesta arruada.

