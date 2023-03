João Luís Carrilho da Graça, que hoje recebeu o Doutoramento Honoris Causa pela Universidade de Évora (UÉ) "é, na verdade, uma figura ímpar da nossa arquitetura", disse a reitora.

E, uma vez que foi professor da UÉ e "esteve na base do desenvolvimento do curso de Arquitetura" da academia, é também "uma figura ímpar da nossa universidade", continuou Hermínia Vasconcelos Vilar.

Em declarações aos jornalistas, após a cerimónia de outorga da distinção, a reitora considerou tratar-se de "um bom momento para também homenagear alguém que sempre lutou pela arquitetura dentro e fora do país e que, na verdade, também levou consigo o nome da Universidade de Évora".

"E, portanto, também lhe agradecemos desta forma singela todo esse percurso, toda essa obra e, no fundo, toda essa genialidade que tem marcado também a sua obra", frisou.

Na cerimónia de atribuição do Doutoramento Honoris Causa pela UÉ a Carrilho da Graça, que decorreu esta tarde na universidade alentejana, estiveram presentes o primeiro-ministro, António Costa, o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, e ministra a Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, entre outras individualidades.

Questionado pelos jornalistas, Carrilho da Graça, natural de Portalegre, onde nasceu 1952, manifestou-se "emocionado" por esta distinção e cerimónia, que sentiu, "em certa medida", como um regresso a casa.

"É muito importante porque não é uma questão formal. Eu conheço quase toda a gente que está presente, muitos eram meus colegas, muitos foram professores aqui ao mesmo tempo do que eu e, portanto, para mim, é uma enorme alegria ver toda a gente aqui reunida a propósito do meu trabalho", disse.

O novo doutor Honoris Causa pela UÉ, que assumiu que escolheu "os trabalhos, desde 1981, que têm a ver com Évora e com o Alentejo intencionalmente", foi também questionado sobre onde irá guardar esta insígnia, visto que já possui outras.

"Não faço ideia, mas não a vou perder. [Vai ficar] ao pé de outras coisas deste género que tenho", mas "esta é particularmente interessante porque realmente trabalhei aqui nove anos e fiquei com muito boas recordações de Évora, gosto imenso da cidade", admitiu.

Em 07 de dezembro de 2022, aquando do anúncio da UÉ da atribuição do doutoramento ao arquiteto, a reitora Hermínia Vasconcelos Vilar destacou a "genialidade que Carrilho da Graça imprime em todos os seus trabalhos, caracteristicamente com forte relação com os territórios".

E realçou a "forte ligação à Universidade de Évora", onde foi professor e diretor do Departamento de Arquitetura e impulsionador do Programa de Doutoramento em Arquitetura.

