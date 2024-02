"As nossas observações mostram que o Azerbaijão quer lançar ações militares em certas áreas da fronteira com a perspetiva de uma escalada militar, que se transformaria numa guerra total contra a Arménia", declarou Pashinyan durante um conselho de ministros.

A Arménia e o Azerbaijão acusaram-se mutuamente na terça-feira dos confrontos ocorridos na fronteira perto de Nerkin Hand, no sudeste da Arménia, que provocou a morte de quatro soldados arménios, segundo Erevan.

"O Azerbaijão segue a política: 'dê-me tudo o que quero através das negociações, caso contrário, tirarei tudo por meios militares'", denunciou Nikol Pashinyan, acusando Baku de não querer manter a "estabilidade e a segurança" da região.

A tensão continua elevada entre os dois países, que há décadas têm numerosas disputas territoriais. Erevan suspeita que o Azerbaijão tem novas ambições desde a reconquista da região separatista de Nagorno-Karabakh, em setembro.

O Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, durante o seu discurso de posse - após a sua reeleição no início de fevereiro -, reiterou na quarta-feira que o seu país não tem planos de expansão.

"Não temos reivindicações territoriais contra a Arménia. E [os arménios] devem desistir das suas reivindicações. A chantagem irá custar-lhes caro", disse Aliyev.

"Não haverá acordo de paz enquanto a Arménia não renunciar a essas reivindicações em relação ao Azerbaijão", acrescentou o chefe de Estado azeri.

O líder do Azerbaijão, de 62 anos, está entusiasmado com a sua vitória militar contra os separatistas arménios de Nagorno-Karabakh, que pôs fim a três décadas de separatismo marcadas por duas grandes guerras.

Em setembro de 2023, o exército do Azerbaijão, graças a uma ofensiva relâmpago, assumiu o controlo total de Nagorno-Karabakh, obrigando dezenas de milhares de habitantes a fugir em direção à Arménia.

De acordo com Erevan, o Azerbaijão pode tentar controlar a região arménia de Siounik, com o objetivo de ligar o enclave azeri de Nakhchivan ao resto do Azerbaijão.

Perante este receio, a Arménia aderiu oficialmente no final de janeiro ao Tribunal Penal Internacional (TPI), que é uma instância internacional de justiça que julga crimes de guerra e crimes contra a humanidade.

