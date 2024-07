"A embarcação estava no exercício da sua atividade, em conjunto com as outras [mais seis da mesma organização] e, de um momento para o outro, virou. Não se sabe as razões, não se sabe nada, virou", afirmou, em declarações à agência Lusa, António Lé.

Segundo o responsável, a embarcação foi comprada há três anos, é moderna e a tripulação experiente.

"Nada justifica o que aconteceu", reforçou.

O alerta para o adornamento da embarcação de pesca "Virgem Dolorosa" foi dado às 04:33 para o comando local da Polícia Marítima da Nazaré.

Onze tripulantes foram resgatados e há três desaparecidos, naturais da Praia da Leirosa, na Figueira da Foz.

