Estas primárias, conhecidas como PASO (Primárias abertas, simultâneas e obrigatórias), são uma particularidade da política argentina desde 2009 e acontecem num momento em que a Argentina, a terceira economia da América Latina, enfrenta um cenário económico delicado, marcado por graves desequilíbrios monetários e fiscais, uma inflação extremamente alta e um aumento da pobreza.

O objetivo deste processo é definir quais os partidos autorizados a concorrer às eleições nacionais, marcadas para 22 de outubro deste ano, e a candidatura aos cargos de Presidente e vice-Presidente de cada força política.

Para conseguir o "bilhete" para a passagem ao escrutínio de outubro, os partidos têm de obter um mínimo de 1,5% dos votos.

Na eleição de hoje, serão definidos os candidatos à Presidência, para o período 2023-2027, e aos cargos de legisladores, uma vez que serão renovados, na votação de outubro, os 130 assentos parlamentares e 24 membros do Senado (um terço) em oito províncias.

A par destes cargos, serão indicados os 19 candidatos à assembleia parlamentar do Mercosul (Mercado Comum do Sul) a nível nacional e os 24 a nível regional.

Em certas províncias serão igualmente escolhidos os candidatos a alguns cargos locais, nomeadamente para a liderança da câmara da cidade de Buenos Aires e para governador das províncias de Buenos Aires, Catamarca, Entre Ríos e Santa Cruz.

Nas primárias de hoje, estão a concorrer 27 pré-candidatos a Presidente, distribuídos por 15 alianças e partidos.

Entre as forças políticas que disputam estas primárias está o partido peronista (no poder) União pela Pátria, que tem duas duplas candidatas às presidenciais: o atual ministro da Economia Sergio Massa (Presidente) e o chefe de gabinete Agustín Rossi (vice-Presidente); o dirigente social Juan Grabois (Presidente) e a socióloga Paula Abal Medina (vice-Presidente).

Há ainda o Juntos pela Mudança (coligação de centro-direita), que tem como pré-candidatos à Presidência a ex-ministra da Segurança Patricia Bullrich - com o deputado Luis Petri para vice-Presidente - e o autarca de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que apresentou o governador de Jujuy, Gerardo Morales como o seu vice-Presidente.

A formação A Liberdade Avança (extrema-direita) tem como pré-candidato ao cargo de Presidente apenas o seu líder, o economista e deputado Javier Milei, que indicou a advogada e deputada Victoria Villarruel para a vice-Presidência.

Concorre ainda a Frente de Esquerda e Unidade Operária (FIT-U), que apresentou como pré-candidatos os deputados Myriam Bergman (pré-candidata a Presidente) e Nicolás Del Caño (vice-Presidente), que concorrerão com o legislador da cidade de Buenos Aires Gabriel Solano (Presidente) e a dirigente Vilma Ripoll (vice-Presidente).

Dezoito das 24 províncias do país - com pouco menos da metade dos cadernos eleitorais -- já realizaram eleições locais este ano para se separarem do sufrágio geral de outubro.

Os cadernos eleitorais indicam que estão aptos a votar 35.394.425 eleitores em 104.577 mesas, nomeadamente em 16.950 locais de votação. O voto só é facultativo entre os eleitores da faixa etária 16-18 anos, bem como a partir dos 70 anos.

Os centros de votação estarão abertos das 08:00 locais (12:00 em Lisboa) até às 18:00 locais (22:00 em Lisboa). A contagem dos votos começa 48 horas após o fim do ato eleitoral.

