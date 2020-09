O número de casos confirmados neste último balanço divulgado na quarta-feira marca um aumento em relação aos registados na terça-feira, quando foram identificadas 12.027 contágios.

A província de Buenos Aires continua a ser aquela com mais casos confirmados até o momento (382.713), seguida pela capital do país, com 119.808 infeções.

A Área Metropolitana de Buenos Aires passou de concentrar mais de 90% dos novos casos em maio para ter um peso próximo a 50%, devido ao forte crescimento das infeções em várias partes do interior do país.

Segundo fontes oficiais, existem 525.486 pacientes que já tiveram alta, enquanto 3.511 pessoas infetadas permanecem internadas em unidades de cuidado intensivo.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 971.677 mortos e mais de 31,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

JMC // JMC

Lusa/Fim