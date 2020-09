O Ministério da Saúde informou na segunda-feira que a província de Buenos Aires continua a ser aquela com o maior número de casos confirmados até o momento (406.406) seguida pela capital do país, com 124.075 infeções confirmadas, 628 delas notificadas no sábado.

As autoridades salientaram ainda que 576.715 pacientes foram dados como recuperados.

Mais de 3.600 permanecem em unidades de cuidados intensivos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão de mortos e mais de 33,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

