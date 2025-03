"Todos os departamentos do Governo nacional continuarão dedicados, juntamente com o município de Bahía Blanca e a província de Buenos Aires, a ajudar as vítimas neste momento de dor para todos os argentinos", afirmou no domingo a presidência em comunicado.

Na nota, a Casa Rosada indicou ainda que os alertas "sobre essa catástrofe" foram enviados "em tempo recorde", quando o Governo "disponibilizou todos os seus recursos" para os trabalhos de resgate, evacuação, tratamento médico e alojamento.

As autoridades, continuou o comunicado, ordenaram a abertura de vários quartéis para servirem de abrigos para as pessoas afetadas, enquanto "as forças envolvidas continuam a trabalhar em conjunto com as autoridades locais e provinciais na localização daqueles que ainda estão a ser procurados pelas famílias".

"O Ministério do Capital Humano, através de voos da Força Aérea, transportou o material básico necessário para este tipo de emergência, e o Ministério da Saúde disponibilizou ambulâncias, medicamentos e um hospital móvel com 40 camas para reforçar o sistema de emergência local", explicou.

Além disso, o Ministério da Economia aprovou apoio económico extraordinário ao município da Bahía Blanca no valor de 10 mil milhões de pesos argentinos (8,7 milhões de euros) para reparar os danos causados e ajudar diretamente no processo de recuperação da cidade.

CAD // VQ

Lusa/Fim