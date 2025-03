De acordo com um relatório divulgado hoje pelo executivo comunitário, em 2024 arderam 147.461 hectares na sequência de 735 incêndios, "mais do que nos últimos seis anos, ainda que bastante abaixo do ano extremo de 2017".

"Até setembro, tinha sido um ano relativamente calmo, mas cerca de 90% das ocorrências anuais [de incêndios] foram nesse mês", sustenta o documento, indicando que em setembro de 2024 arderam as maiores áreas: 35.000 hectares em Castro Daire e 20.000 em Albergaria-a-Velha.

Do total de incêndios no ano passado, pouco mais de 7% ocorreram em floresta conífera, 11% em território agrícola, 10% em floresta de folha larga e 28% em "outras áreas naturais". A maior percentagem dos incêndios, 34%, ocorreu em áreas "transacionais", de acordo com o relatório.

A Comissão Europeia indicou também que, no que diz respeito à Ucrânia, país que ainda não faz parte da União Europeia, apesar de ser candidato à adesão, a maioria dos incêndios em 2024 correspondeu à área da linha da frente dos combates entre os exércitos ucraniano e russo, pelo que a quase totalidade dos incêndios tinha origem no conflito que começou há mais de três anos.

