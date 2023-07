O cartaz da 15.ª edição, que começou na quinta-feira, inclui mais de cem artistas, divididos em três dias e que atuam nos sete palcos espalhados pelo recinto.

Hoje, os cabeças de cartaz são os britânicos Arctic Monkeys, que se estrearam ao vivo em Portugal em 2006, no extinto Paradise Garage, em Lisboa, e desde então têm sido presença assídua nos palcos nacionais.

Também no palco principal, mas em estreia em Portugal, vão atuar os norte-americanos Lil Nas X e Lizzo. O alinhamento do maior palco do NOS Alive fica completo com os portugueses Linda Martini e os britânicos Idles.

Em mais um dia com lotação esgotada, a dar música aos milhares de espectadores esperados estarão ainda, entre muito outros, Jorge Palma, Girl in Red, Papillon, Lhast, Wtinto, Juana na Rap, Rita Onofre, Miramar e os humoristas Carlos Coutinho Vilhena, Hugo Sousa e Mónica Vale de Gato.

A organização conta com "165 mil pessoas" nos três dias de festival, 55 mil por dia, porque "só há bilhetes para sábado, mas está quase a esgotar", afirmou Álvaro Covões na quarta-feira, numa visita ao recinto.

Por causa do festival, a Câmara de Oeiras anunciou condicionamentos de trânsito, até sábado, nas vias de acesso e em redor ao Passeio Marítimo de Algés.

Durante todos os dias do festival, entre as 23:30 e as 05:00 da madrugada seguinte, é interrompida a circulação na CRIL/IC17, na via descendente, entre o nó de Miraflores e a Rotunda junto à Avenida Brasília.

São também esperados "constrangimentos na circulação rodoviária", de quinta-feira a sábado, a partir das 15:00, na Avenida Brasília e na Avenida Marginal, entre Algés e o Alto da Boa Viagem, o viaduto CRIL/IC17, em Algés, e a Praça D. Manuel I.

Como alternativa, a Câmara de Oeiras sugere que seja "privilegiada a circulação pela A5, N117/Belém e N6-3 Alto da Boa Viagem".

A organização do NOS Alive recomenda ao público que "olhe para o calendário e se organize". "Venham cedo porque vale a pena", desafiou Álvaro Covões.

O recinto abre às 15:00 e os últimos espetáculos acabam já de madrugada.

Os horários dos concertos, bem como outras informações sobre o festival, estão disponíveis 'online' em www.nosalive.com.

