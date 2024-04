Organizada pela IFEMA -- Feiras de Madrid e pela Câmara Municipal de Lisboa, o certame de arte contemporânea terá nesta edição 34% de participação de galerias portuguesas, mais duas do que na edição anterior, em 2023.

Ponto de encontro na capital para colecionadores, galeristas, artistas e profissionais de todo o mundo, a 7.ª ARCOlisboa irá organizar-se-á em torno de três áreas: o Programa Geral, formado por 59 galerias, e as secções comissariadas, "Opening Lisboa", com uma seleção de 16 galerias e "As Formas do Oceano", constituída por sete galerias.

O segmento internacional situa-se nos 66% --- 54 galerias ---, provenientes sobretudo da Europa, com uma presença significativa de países como Espanha, Alemanha, França e Áustria, segundo um comunicado da organização.

O eixo principal da feira, o Programa Geral, cresce para um total de 59 galerias selecionadas pelo Comité Organizador, incorporando as que participam pela primeira vez como as Charim, adn galeria e a L21, algumas que regressam depois de um intervalo, como é o caso das Ehrhardt Flórez, Piero Atchugarry e Graça Brandão, e outras como as Janh und Jahn e Foco que passam à secção geral depois de terem participado no OPENING Lisboa no ano passado.

Na feira estarão ainda as galerias Bruno Múrias, Cristina Guerra Contemporary Art, Francisco Fino, Madragoa, Salgadeiras, Perve, Kubikgallery, Pedro Cera, Vera Cortês, Filomena Soares, Bruno Múrias, Galeria 111, Monitor, Quadrado Azul, Presença, assim como Carreras Mugica, Helga de Alvear, Mayoral, Leandro Navarro ou Carlier | Gebauer, 193 Gallery, Document.

A secção "Opening Lisboa" irá explorar novas linguagens e espaços artísticos com o objetivo de atrair novos conteúdos para a feira.

Nesta linha, através deste programa, cuja seleção foi feita por Chus Martínez e Luiza Teixeira de Freitas, a feira permitirá conhecer 16 galerias, tais como Galeria 4710, Artnueve, Elvira Moreno, Lohaus Sominsky e Salgadeiras, que se estreiam no programa, ou Bianca Boeckel, Encounter, Portas Vilaseca, Nave e Romero Paprocki, que repetem a sua participação, bem como Anca Poterasu, a vencedora do Prémio "Opening Lisboa" 2023.

Adicionalmente, os projetos "Solo" do Programa Geral apresentarão o trabalho de artistas internacionais em profundidade, entre eles, Ixone Sádaba (ATM), Vicente Blanco (Galería Silvestre), Carmen Ortiz Blanco (House of Chappaz), e Miguel Fructuoso (T20).

Os conteúdos artísticos desta edição completam-se com o programa "As Formas do Oceano", com curadoria de Paula Nascimento e Igor Simões, que contará com projetos centrados nas relações entre África, a diáspora africana e outras latitudes.

A secção incluirá um total de sete galerias provenientes de Paris -- 31 Project e Christophe Person --, Casablanca -- African Arty, Lisboa -- Colectivo Amarelo --, Brasília -- Karla Osorio --, Itália -- LIS10 Gallery -- e Rio de Janeiro -- Nonada --.

A ArtsLibris volta a estar presente na ARCOlisboa com cerca de trinta expositores nacionais e internacionais localizados no Torreão Nascente da Cordoaria, com acesso livre ao público, com revistas de arte contemporânea, publicações de artista, fotolivros, pensamento contemporâneo, autopublicação e publicações digitais.

Será permitida a entrada gratuita de jovens até aos 25 anos no sábado, 25 de maio, a partir das 15:00, indica a organização.

