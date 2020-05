A edição deste ano da ARCOlisboa, que se devia realizar no corrente mês de maio, foi cancelada pelos organizadores devido à pandemia da covid-19, tendo a nova data sido já marcada para 13 a 16 de maio 2021, como anunciou a organização em abril último.

No entanto, a Feira Internacional de Madrid (IFEMA), que organiza a iniciativa com a Câmara Municipal de Lisboa (CML), decidiu promover um acontecimento 'online', que, entre 20 de maio e 14 de junho, vai estar disponível no 'site' arcolisboa.com, em parceria com a plataforma artsy.net.

De acordo com a organização, serão apresentadas e comercializadas obras das galerias selecionadas pelo comité organizador da feira, e pelos comissários das secções Opening e África em Foco.

O programa geral de galerias conta com a participação de referências no mercado português, como Cristina Guerra Contemporary Art, Filomena Soares, Pedro Cera e Vera Cortês, além de galerias emergentes como a Balcony, Bruno Múrias, Madragoa ou Nuno Centeno.

Entre as participantes espanholas estarão Elba Benítez, Elvira González, Heinrich Ehrhardt, Helga de Alvear ou Juana de Aizpuru, e entre outras estrangeiras, a Balice Hertling(Paris), GeorgKargl (Viena), Greengrassi (Londres), Marcelo Guarnieri (São Paulo) ou Sokyo (Quioto).

A secção Opening, organizada pela primeira vez pela instituição independente KunsthalleLissabon, é composta por uma seleção de galerias estreantes na feira e, tal como na edição de 2019, a curadora Paula Nascimento será responsável pela seleção das galerias do programa África em Foco.

Através da plataforma artsy.net, associada ao 'site' da feira, os colecionadores de arte contemporânea vão poder explorar a seleção de obras que cada galeria participante preparou para este projeto digital.

Nesta seção, será dado destaque às escolhas de um grupo de curadores e colecionadores convidados para a "Curators and Collectors Pick", entre os quais se encontram os curadores Luiza Teixeira de Freitas, Bruno Leitão e João Laia.

O Fórum da ARCOlisboa contará com uma média de três conversas semanais transmitidas em direto, que incluem a participação de artistas como Nadia Belerique e Diana Policarpo, em conversas dirigidas pelos comissários João Mourão e Luís Silva /Kunsthalle Lissabon, Paula Nascimento e Filipa Oliveira.

Os curadores João Ribas e Miguel Mesquita irão, por sua vez, vão analisar as instituições portuguesas e a realidade da arte contemporânea em Portugal, enquanto o curador brasileiro Tiago de Abreu Pinto apresentará uma nova perspetiva de diálogo com colecionadores portugueses, que conta com a participação, entre outros, dos colecionadores de arte Armando Cabral e António Cachola.

Este programa contará ainda com a colaboração da vereadora da Cultura da CML, Catarina Vaz Pinto, e de Tobi Maier, diretor das Galerias Municipais da Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC), e será completado com conversas sobre publicações de arte contemporânea, dirigidas pela ArtsLibris.

