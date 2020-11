A informação foi transmitida aos jornalistas pela porta-voz da conferência de líderes, a socialista Maria da Lusa Rosinha.

Na segunda-feira, o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, enviou uma proposta aos grupos parlamentares, que passava pela redução dos plenários para um por semana e por apenas um quinto dos deputados em modo presencial nas reuniões plenárias.

Apesar de vários grupos parlamentares terem manifestado "total concordância" com a proposta de Ferro Rodrigues e disponibilidade para a votar de imediato, o presidente da Assembleia da República considerou que seria melhor fazer "algum aprofundamento", de acordo com a porta-voz.

"São medidas que poderão vigorar durante algum tempo e condicionar o funcionamento do parlamento", justificou Maria da Luz Rosinha.

O grupo de trabalho será presidido pela deputada socialista e vice-presidente da Assembleia da República Edite Estrela e poderá contar com a participação de um representante da Direção Geral de Saúde e do Conselho de Administração da Assembleia da República, além da secretaria-geral do parlamento.

SMA // JPS

Lusa/fim