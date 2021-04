A audição foi aprovada hoje na comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, anunciou o grupo parlamentar do CDS na sua página na rede social Facebook.

No texto do requerimento, datado de 30 de março, o CDS assinala que "nos últimos dias a situação agravou-se de forma substancial, evoluindo para um verdadeiro clima de guerra civil".

O texto, assinado pelo deputado Telmo Correia, defende que o "parlamento português não se pode aliar deste grave problema humanitário" e recorda que os sucessivos ataques em Cabo Delgado já causaram "milhares de mortes e mais de 700.000 deslocados".

A violência desencadeada há mais de três anos na província de Cabo Delgado ganhou uma nova escalada há cerca de duas semanas, quando grupos armados atacaram pela primeira vez a vila de Palma, que está a cerca de seis quilómetros dos multimilionários projetos de gás natural.

Os ataques provocaram dezenas de mortos e obrigaram à fuga de milhares de residentes de Palma, agravando uma crise humanitária que atinge cerca de 700 mil pessoas na província, desde o início do conflito, de acordo com dados das Nações Unidas.

O movimento terrorista Estado Islâmico reivindicou na segunda-feira o controlo da vila de Palma, junto à fronteira com a Tanzânia, mas as Forças de Defesa e Segurança (FDS) moçambicanas reassumiram completamente o controlo da vila, anunciou no domingo o porta-voz do Teatro Operacional Norte, Chongo Vidigal.

Vários países têm oferecido apoio militar no terreno a Maputo para combater estes insurgentes, mas, até ao momento, ainda não existiu abertura para isso, embora haja relatos e testemunhos que apontam para a existência de empresas de segurança e de mercenários na zona.

