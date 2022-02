"Apresentamos a documentação necessária incluindo 10.567 assinaturas de apoiantes para assim formalizar a candidatura de Mariano Assanami Sabino, com apoios dos 12 municípios e da Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno (RAEOA)", disse António da Conceição à saída do Tribunal de Recurso.

"A máquina do PD existe há 20 anos e estamos mais que preparados para a campanha. A decisão cabe ao povo, mas a máquina existente dá-nos confiança. E temos confiança que haverá apoio em todo o país", considerou.

À Lusa, António da Conceição destacou a confiança do partido, pela sua experiência de 20 anos, o facto de contar com uma presença "até às bases" e ainda a natureza "diferenciadora" de Sabino, pelo papel que tem desempenhado.

"A candidatura de Sabino é diferente das de outros candidatos. Mariano Sabiano vai fazer uma enorme diferença, por ser de uma geração que viveu a longo dos 24 anos de resistência e que tem trabalhado desde aí", reforçou.

"Mariano preenche todos os requisitos e vai certamente fazer a diferença entre o grupo de candidatos. Além disso, no parlamento e na liderança do partido tem exercido sempre um papel de mediação e de dinamização política", considerou.

Antonio da Conceição disse ser difícil antecipar resultados, especialmente dado o grande número de candidatos, mostrando-se confiante de que Mariano Sabino "passará à segunda volta, se houver segunda volta".

Esta será a quarta vez que o PD apresentará candidatos às eleições presidenciais, depois das candidaturas do líder histórico do partido, Fernando Lasama de Araújo, em 2007 e 2012, e da candidatura em 2017 do secretário-geral, António da Conceição.

O melhor resultado do partido foi o obtido há cinco anos por António da Conceição, o segundo mais votado com 32,47% dos votos, derrotado pelo atual chefe de Estado, Francisco Guterres Lú-Olo, que tinha o apoio do seu partido, a Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin) e ainda o de Xanana Gusmão e do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT).

Em 2007, Lasama conseguiu 19,18% dos votos e foi o terceiro mais votado na primeira volta das presidenciais, tendo cinco anos depois ficado em quarto lugar, com 17,3% dos votos.

Praticamente na mesma altura chegou ao Tribunal de Recurso a equipa de Rogério Lobato, militante da Fretilin e que se apresenta pela segunda vez às eleições presidenciais, e que teve que ir à última hora comprar caixas para armazenar várias pastas com as assinaturas dos apoiantes.

Na sua primeira candidatura, em 2012, Rogério Lobato obteve 16.219 votos ou 3,49%.

Hoje de manhã já tinha sido formalizada a candidatura de Lere Anan TImur, elevando assim para 12 o total de candidaturas apresentadas ao Tribunal de Recurso, esperando-se ainda a apresentação de quatro outros candidatos.

As candidaturas têm que ser apresentadas até dia 04 de fevereiro, a campanha começa dia 02 de março e a primeira volta das eleições decorre a 19 de março.

