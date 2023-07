"O ato de apresentação das candidaturas irá decorrer de 20 de julho a 11 de agosto do ano em curso", disse o porta-voz da CNE, Paulo Cuinica, em conferência de imprensa.

Cuinica afirmou que até ao último dia 14 fizeram a inscrição para poderem participar no escrutínio 23 partidos políticos, coligações e grupos de cidadãos eleitores.

Apelou também aos concorrentes para cumprirem a lei sobre a obrigatoriedade de apresentação de candidatos suplentes, assinalando que o incumprimento desta norma tem levado à desqualificação de listas de candidaturas.

"Os proponentes devem preocupar-se com a questão do número de suplentes", devendo apresentar "no mínimo três suplentes e um máximo equivalente ao número de assentos" de cada assembleia autárquica.

Cerca de 10 milhões de moçambicanos vão escolher 65 novos autarcas em 11 de outubro próximo, incluindo em 12 novas autarquias, que se juntam a 53 já existentes.

Nas eleições autárquicas de 2018, a Frelimo venceu em 44 das 53 autarquias e a oposição em apenas nove.

