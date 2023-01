O pescado foi apreendido na segunda-feira, no distrito de Nicoadala, num camião proveniente de Sofala, também no centro de Moçambique, e tinha como destino final a província de Nampula, no norte do país, disse Agnélio Bissane, do departamento de pesca na Zambézia, em declarações à comunicação social naquela província.

"Se formos a fazer a conversão em dinheiro deste grande volume de pescado, constatamos que acabamos perdendo muito por se ter capturado um produto abaixo do preço comercial", destacou Agnélio Bissane, referindo que o crime lesa o Estado moçambicano em mais de um milhão de meticais (14,5 mil euros).

A captura do camarão em Moçambique está proibida desde novembro e até março, para permitir a reprodução da espécie.

No camião, abandonado pelos proprietários, seguiam também seis toneladas de peixe seco, produto para o qual os donos do camião tinham licença para transportar.

De acordo com as autoridades da Zambézia, com o camião apreendido sobe para seis o número de viaturas apreendidas na posse de diverso pescado desde o início do período de veda.

A interrupção da atividade de captura de camarão de superfície, isto é, de profundidade até 15 metros, acontece no âmbito da adoção de medidas de conservação e preservação dos recursos pesqueiros.

