Em comunicado, a PSP refere que a operação, que está a decorrer desde segunda-feira, visa fiscalizar os operadores económicos e cidadãos com atividade naquela área.

A PSP fez duas ações de fiscalização nos distritos de Aveiro e Braga que visaram oficinas pirotécnicas com atividade de fabrico, comércio e lançamento de fogo-de-artifício cuja autorização de exercício da atividade foi recentemente revogada, com a consequente obrigação legal de encerrar as instalações e proceder à alienação ou destruição de todos os produtos explosivos.

No âmbito das fiscalizações foram apreendidos 230 quilos de pólvora, 3.080 metros de cordão detonante, balonas e 21.071 unidades de fogos de artificio, 165 quilos de metais em pó 650 quilos de matérias comburentes.

Foram registados dois autos de notícia pela prática do crime de desobediência, tendo duas pessoas sido constituídas arguidas e sujeitas a termo de identidade e residência.

Na nota, a PSP recomenda o cumprimento de todas as normas legais previstas na utilização de artigos de pirotecnia e fogo-de-artifício, quer pelos profissionais da área quer por particulares, especialmente no que concerne às condições de transporte e armazenamento dos artigos pirotécnicos, por forma a minimizar o risco de acidentes para os próprios e/ou para terceiros.

Recomenda igualmente que sejam cumpridas as distâncias de segurança dos locais de lançamento, as suas instruções de funcionamento, bem como não tocar em artigos não deflagrados.

A PSP reitera que a informação sobre os locais licenciados de comércio e fabrico de artigos de pirotecnia e fogos-de-artificio poderá ser consultada no portal https://seronline.psp.pt/ ou em qualquer Núcleo de Armas e Explosivos da PSP.

