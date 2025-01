A deputada do Bloco de Esquerda (BE) Joana Mortágua questionou o governante sobre um "magnata das redes sociais que tem abusado da sua posição" para interferir em várias eleições, dando como exemplo o dono da rede social X (antigo Twitter), Elon Musk.

"É uma matéria que nos preocupa muito. O facto de as plataformas digitais serem aproveitadas para fins menos legítimos, digo até ilegítimos e imorais, para deteriorar a democracia é algo extremamente importante", afirmou Pedro Duarte, num debate setorial, na Assembleia da República, em Lisboa.

No entanto, precisou que não se trata de apenas um magnata das redes sociais, mas até de Estados que patrocinam essa interferência.

O governante assegurou que não existe um antídoto para combater esta situação, mas apontou o investimento nos media tradicionais como uma pequena solução.

Pedro Duarte ressalvou que esta é uma matéria complicada, uma vez que o Estado não quer entrar num campo em que pode condicionar a liberdade de expressão.

"É um equilíbrio difícil, mas a medida que podemos adotar já é apoiar o jornalismo sério, rigoroso e independente", insistiu.

O titular da pasta dos Assuntos Parlamentares pediu ainda à deputada do BE cuidado no uso da afirmação de que devem ser aplicadas às redes sociais as mesmas regras da comunicação social.

Pedro Duarte vincou que esta afirmação "é perigosa", uma vez que as redes e a comunicação social não são a mesma coisa.

"As redes não são sujeitas a critérios de rigor e credibilidade, que a comunicação social tem", sublinhou.

