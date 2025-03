Em declarações à agência Lusa, o vice-presidente da APA, Rogério Silva, indicou que o processo de contratação pública relativo à empreitada está concluído e que se aguarda apenas a descida da cota da barragem para o arranque da intervenção.

"Assim que a cota descer, contamos fazer a intervenção imediatamente, porque a obra está consignada e pronta para se iniciar", referiu o responsável, prevendo que, "já na próxima semana", haja condições que permitam o arranque dos trabalhos.

O vice-presidente da APA foi questionado pela Lusa sobre a situação na barragem do Monte Novo à margem da operação de abertura ao mar da Lagoa de Santo André, no concelho Santiago do Cacém.

Com a chuva que caiu em meados deste mês, a albufeira do Monte Novo atingiu a cota máxima, mas um problema mecânico está a impedir a abertura das comportas, divulgou, no dia 11, o Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) de Évora.

Desde então, está em vigor um alerta para a subida do caudal do rio Degebe, a jusante da barragem, provocada pela avaria, em que proprietários e moradores são aconselhados a estarem atentos e a acautelarem a deslocação de animais para uma cota mais alta.

Frisando que a intervenção "não era possível" de se fazer com a cota a que a barragem chegou, Rogério Silva salientou que, neste período, "houve uma grande monitorização por parte da Administração da Região Hidrográfica (ARH) do Alentejo e do Gabinete de Segurança de Barragens" da agência.

"Conseguiram ir monitorizando a situação, permitindo que não atingisse outros contornos", sublinhou.

Quanto à intervenção a fazer nas comportas da barragem, realçou que "não é uma obra muito demorada" e que será possível "resolver a situação com relativa celeridade", ou seja, dentro de semanas.

"Não estamos a falar de um valor extraordinário, mas que tem um efeito extraordinário", assumiu o responsável, precisando que a empreitada tem um custo para o Estado de "sensivelmente 50 mil euros".

O partido Chega dirigiu perguntas ao ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes, e o PSD de Évora questionou a APA sobre a avaria nas comportas da barragem do Monte Novo.

Também o presidente da Câmara de Évora lamentou que os problemas mecânicos nas comportas já fossem conhecidos "há cerca de um ano, pelo menos", sem que tenham sido resolvidos, atribuindo à APA a competência para "fazer esta intervenção".

A Estrada Municipal 534, que faz a ligação da Estrada Nacional 256 às localidades de São Vicente de Valongo e a Nossa Senhora de Machede, no concelho de Évora, está cortada ao trânsito no troço que passa no paredão da barragem, desde o dia 11 deste mês.

