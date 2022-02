"Este Anuário é um novo passo em que vamos mostrar o mundo da Lusa e algo que era mais um produto interno. Queremos mostrar-nos ao mundo de outra maneira", disse o presidente do conselho de administração, Joaquim Carreira, à margem da apresentação do livro, que decorreu na Fnac do Centro Comercial Colombo.

Joaquim Carreira afirmou que o Anuário é fruto de "um grande trabalho, esforço de várias pessoas" e que pretende "catapultar" o trabalho da agência para o mundo exterior, considerando que é "uma obra que faz parte de Portugal, e não apenas da Lusa.

O presidente do conselho de administração da agência noticiosa apontou que o Anuário, publicado pela Alêtheia, contou com as competências da editora "ao nível comercialização, divulgação, inclusão de novos conteúdos, o novo grafismo, os conteúdos digitais", que representam "uma complementaridade muito boa para este novo passo".

Joaquim Carreira acrescentou que a publicação do Anuário também "faz parte de um serviço público".

"Queremos, mais uma vez, ser transparentes. Mostrar o que é o jornalismo factual, rigoroso, que são as marcas da Lusa, ao nível da sua independência, de tudo o que é produzido, e isso é algo que quero: que a sociedade portuguesa, nacional e internacional, perceba o que a Lusa faz", concluiu.

A importância da publicação do livro foi também destacada pela cientista e vice-reitora da Universidade Nova de Lisboa Elvira Fortunato, a quem coube a apresentação.

"Eu acho que é extremamente importante, porque, no fundo, acaba por retratar os anos e acaba por ser a história de um ano retratada em imagens", disse, em declarações à Lusa.

A apresentação contou ainda com a intervenção da diretora e fundadora da Alêtheia Editores, Zita Seabra.

Esta é a primeira vez que o Anuário da Lusa vai ser comercializado, tanto 'on-line' como nas livrarias, numa versão bilingue, português e inglês, editado pela Alêtheia Editores.

Além de um novo grafismo, o Anuário tem ligações a conteúdos digitais, como uma cronologia com os principais momentos do ano, e ao vídeo do ano que a Lusa faz anualmente.

O Anuário Lusa 2021 chegou hoje às livrarias e conta mais de 160 páginas, com 216 fotos.

