Carlos Mota Santos vai ser proposto, na próxima reunião do Conselho de Administração, como presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva.

"Após a alteração da estrutura acionista, verificada em 2021, e da aprovação do Plano Estratégico para o período 2022-26 -- Building 26 -- e de forma totalmente concertada, consensualizada e participada pelos acionistas de referência do grupo, e por impulso dos próprios, decidiram os senhores Eng.º António Mota e Dr. Gonçalo Moura Martins renunciar às suas atuais funções", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na base desta decisão está o início de um "processo de mudança geracional e renovação" do grupo.

PE // CSJ

Lusa/Fim