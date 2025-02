O porta-voz de Guterres, Stéphane Dujarric, disse no domingo que Guterres manifestou esperança de "trabalhar em estreita colaboração" com as novas autoridades.

A disponibilidade para cooperar com o Líbano está focada na consolidação do cessar-fogo com Israel e na implementação total da resolução 1701 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, sublinhou Dujarric.

A resolução 1701 pôs fim à anterior guerra entre Israel e o movimento xiita libanês Hezbollah, em 2006 e é igualmente a base do recente acordo de cessar-fogo, cujo prazo termina em finais deste mês, ante expectativas de que seja prolongado por mais 60 dias.

A resolução prevê a retirada israelita dos territórios libaneses ocupados durante a sua ofensiva e a proibição de detenção de armas por atores não-estatais nas regiões fronteiriças.

O porta-voz de Guterres sublinhou a importância da recuperação e reconstrução do Líbano para atender às "necessidades e aspirações urgentes" da população e da "implementação de um programa de reforma abrangente, inclusivo e sustentável".

"As Nações Unidas reiteram o seu compromisso de apoiar a integridade territorial, a soberania e a independência política do Líbano", referiu o comunicado.

O novo primeiro-ministro do Líbano afirmou no sábado que o seu gabinete se esforçará por ser um "governo reformista", prometendo "reconstruir a confiança" com a comunidade internacional após uma guerra devastadora entre Israel e o movimento pró-iraniano Hezbollah.

Numa declaração televisiva, Nawaf Salam afirmou: "Espero que seja um governo de reforma e salvação", acrescentando que se esforçaria por "restaurar a confiança entre os cidadãos e o Estado, entre o Líbano e os seus vizinhos árabes e entre o Líbano e a comunidade internacional".

O gabinete da representante da ONU para o Líbano, Jeanine Hennis-Plasschaert, já tinha saudado a formação do novo Governo libanês, após várias semanas de negociações difíceis, pondo fim a mais de dois anos de um Governo interino.

"A formação do Governo (...) anuncia um novo capítulo brilhante para o Líbano", afirmou Hennis-Plasschaert, em comunicado.

