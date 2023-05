Guterres "espera poder reforçar a cooperação entre a Turquia e as Nações Unidas", declarou Stephane Dujarric.

Outras felicitações têm chegado, nas últimas horas, de todo o mundo. Os presidentes do Conselho e da Comissão Europeia também felicitaram Erdogan pela reeleição nas presidenciais turcas de domingo e manifestaram-se disponíveis para "construir" e "aprofundar" a relação com a Turquia.

"Parabéns Recep Tayyip Erdogan pela sua reeleição como Presidente da Turquia. Estou ansioso por trabalhar consigo novamente para aprofundar as relações UE-Turquia nos próximos anos", adiantou o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, na sua conta oficial no Twitter.

Ursula Von der Leyen, chefe do executivo comunitário, também endereçou, na mesma rede social, as felicitações a Erdogan pela vitória na segunda volta das eleições e expressou "esperança em continuar a construir a relação UE-Turquia".

O Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, foi outro dos líderes que reagiu à vitória de Erdogan.

"O Presidente da República felicitou o Presidente da Turquia, Recep T. Erdogan, pela sua reeleição para um novo mandato à frente dos destinos da Turquia, nossa aliada na Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN)", lê-se na página da Presidência da República.

Do outro lado do Atlântico, o Presidente dos EUA, Joe Biden, felicitou no Twitter o presidente turco reeleito e manifestou-se "ansioso para continuar a trabalhar juntos como aliados da NATO em questões bilaterais e desafios globais".

A partir de Londres, o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, expressou "vontade de continuar a estreita colaboração" entre o Reino Unido e a Turquia, "seja expandindo o comércio ou abordando ameaças à segurança como aliados da NATO".

Também no Twitter, o chanceler alemão, Olaf Scholz, disse esperar que a reeleição de Erdogan dê "um novo impulso" às relações entre os dois países para "fazer avançar a sua agenda comum" e lembrou que os "seus povos e economias estão profundamente interligados".

O primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, saudou a reeleição: "A nossa segurança comum é uma prioridade para o futuro".

A Suécia, candidata à adesão à NATO, ainda enfrenta o veto da Turquia, que acusa o país de ser um refúgio para "terroristas", especialmente membros do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK).

Recep Tayyip Erdogan, há 20 anos no poder, foi reeleito no domingo, após a segunda volta das eleições presidenciais, confirmou a comissão eleitoral turca.

Os resultados oficiais finais devem ser anunciados no início desta semana.

A oposição turca já denunciou irregularidades na segunda volta das eleições presidenciais, como ataques físicos contra observadores eleitorais na região Sudoeste e votos falsos.

A Turquia tem cerca de 85 milhões de habitantes e mais de 61 milhões de eleitores inscritos num processo em que o voto é obrigatório.

CAD (PC/TDI) // VQ

Lusa/Fim