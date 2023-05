O encontro decorrerá à margem de uma breve visita que Guterres fará a Espanha para receber o Prémio Europeu Carlos V, galardão que reconhece o trabalho a favor do espírito europeu.

O ex-primeiro-ministro português receberá o galardão das mãos de Felipe VI na próxima terça-feira, no Mosteiro de Yuste, em Cáceres, informou o vice-porta-voz do secretário-geral, Farhan Haq, no seu 'briefing' diário à imprensa.

O júri do prémio justificou a entrega do mesmo a Guterres pela "sua acreditada, ampla e longa trajetória de vida dedicada ao compromisso social, ao processo de construção europeia, à promoção do multilateralismo e da dignidade humana como núcleo do seu trabalho, enfrentando desafios e crises globais".

Esta é a terceira vez que o Prémio Europeu Carlos V é atribuído a um político português, sendo as duas anteriores a José Manuel Durão Barroso, galardoado em 2014, e, anteriormente, a Jorge Sampaio, em 2004.

Guterres deverá regressar a Nova Iorque, cidade sede da ONU, na noite de terça-feira.

