António Costa chegará à Base Aérea de Siauliai, aproximadamente a 200 quilómetros de Vílnius, capital da Lituânia, ao final da tarde, acompanhado pela ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras.

Depois de uma cerimónia de boas-vindas protocolar e de uma fotografia de grupo com as forças nacionais destacadas, o primeiro-ministro vai visitar várias aeronaves de combate, nomeadamente os caças F-16, utilizadas pelos militares portugueses na missão 'Baltic Air Policing (BAT)', de patrulhamento do espaço aéreo.

Costa vai posteriormente participar num briefing sobre as operações que estão em curso e ao início da noite tem um jantar com os militares portugueses.

Finalizado o encontro com os militares portugueses, António Costa ruma a Vílnius para na terça-feira participar na Cimeira da NATO, que vai prolongar-se até quarta-feira e que terá como um dos principais temas a adesão da Ucrânia à Organização do Tratado do Atlântico Norte.

Portugal participa com 118 militares e cinco aeronaves (incluindo quatro F-16 M) em duas missões da Aliança Atlântica: as 'Assurance Measures' e a BAP.

A primeira missão teve início em 2014 e consiste num conjunto de atividades "de presença contínua em terra, mar e ar, dentro e junto à fronteira leste do território aliado, destinadas a reforçar a defesa, dissuadir ameaças, tranquilizar populações e deter potenciais agressões".

"Os aliados da NATO, numa base rotacional, contribuem para estas medidas, de forma flexível e escalável, em resposta à evolução da situação de segurança no flanco leste da Aliança", detalhou à Lusa o Estado-Maior-General das Forças Armadas.

Portugal e a Roménia sucederam em março à França e Alemanha na BAP e o no final de julho outros dois Estados-membros da NATO ficarão encarregues do patrulhamento aéreo.

A BAP é uma missão de policiamento aéreo que tem como objetivo proteger o território aliado e populações de "ameaças e ataques aéreos e de mísseis", podendo também fornecer apoio a aeronaves civis, por exemplo, quando perdem a comunicação com o controlo de tráfego aéreo.

Desde o início do conflito na Ucrânia que os aliados têm reforçado a sua presença no flanco leste da NATO, nomeadamente em países como a Roménia, no qual Portugal participa em duas missões que visam contribuir para as capacidades de dissuasão e defesa da Aliança Atlântica: a 'Tailored Forward Presence' e a 'Enhanced Vigilance Activity'.

