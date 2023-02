"João Canijo está de parabéns pelo Urso de Prata Prémio do Júri atribuído ao filme "Mal Viver" na Berlinale. Merecido reconhecimento internacional para um cineasta português com uma obra marcante e de grande maturidade. O cinema nacional demonstra uma vez mais a sua excelência", felicitou António Costa.

O chefe de Governo divulgou esta mensagem através da rede social Twitter, pouco depois do anúncio pelo júri do 73.º Festival de Cinema de Berlim do prémio atribuído a João Canijo.

João Canijo esteve na competição deste festival com duas longas-metragens interligadas, que tiveram estreia em secções distintas: "Mal Viver" esteve na competição oficial e "Viver Mal" na secção Encontros, dedicada a "novas visões cinematográficas".

O júri da competição internacional da Berlinale deste ano foi presidido pela atriz norte-americana Kristen Stewart e composto pela atriz iraniana Golshifteh Farahani, pela realizadora alemã Valeska Grisebach, pelo romeno Radu Jude, pela diretora de 'casting' norte-americana Francine Maisler, pela realizadora espanhola Carla Simón e pelo realizador de Hong Kong Johnnie To.

